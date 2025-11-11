Primăria Arad vrea să scape de cerșetori printr-o… campanie mediatică

Please follow and like us:

Situația cerşetorilor şi a oamenilor fără adăpost din oraş a determinat Primăria Municipiului Arad să solicite Direcției Generale a Poliției Locale Arad încă o analiză concretă a acestei probleme, măsurile care au fost deja luate şi strategia de prevenție şi limitare a acestui fenomen.

Activitățile desfășurate de Direcția Generală Poliția Locală în teren, împreună cu Direcția de Asistență Socială, au condus la identificarea a 213 persoane din categoria cereșetorilor și persoanelor fără adăpost, între noiembrie 2023 și noiembrie 2025. 95 de persoane au domiciliul în municipiul Arad, 49 au domiciliul în județul Arad, iar 65 sunt din alte județe (deci, peste 55% sunt din alte UAT decât Arad).

Dintre aceştia, 42 de persoane sunt consumatori sistematici de substanțe toxice, altele decât alcoolul, în condițiile în care aproape trei sferturi dintre bărbați prezintă semne clare de alcoolism. 70 înnoptează în spații publice și pe stradă, doar 43 au acceptat măcar temporar serviciile Adăpostului de Noapte, 77 dintre ei se adăpostesc la părinți, prieteni sau familie extinsă, iar 23 au fost identificați cu adăposturi improvizate.

Consumul de ”șoricioaică” este puternic reprezentat și constituie un element de specificitate pentru cerșetorii din Arad. Această substanță cu efect psihoactiv inclusă în categoria celor interzise provine îndeosebi din arealul zonei Șezătoarei şi Boul Roşu.

Concluziile activității de teren a Poliției Locale, doar din 2025, coroborate cu cele din anii anteriori, sunt următoarele:

Aproximativ 50 de persoane se regăsesc de mai multe ori atât în 2024, cât și în 2025, ceea ce reflectă o rată de înlocuire foarte ridicată a indivizilor din această populație. Comunitățile rrome sărace din județele Arad, Bihor, Timiș și Mehedinți sunt puternic reprezentate;

Ponderea de două treimi a cerșetorilor celor mai activi proveniți din afara orașului se menține și în raport cu sancțiunile aplicate în ultimii 5 ani, cu 28 originari din Arad, 25 din alte județe, iar 23 din comune arădene (contraveninenți care au fost amendați de peste 10 ori);

De remarcat faptul că, din totalul de aproximativ 525 de persoane amendate pentru cerșetorie, în ultimii 5 ani, aproape 50%, respectiv 233, provin din afara județului. 133 sunt din comune arădene, şi 160 din municipiu. Explicația rezidă în plasarea Aradului pe principalul traseu feroviar de plecare din România și, la fel pe cel auto (traseul feroviar este mai relevant, din datele obținute).

Mulți dintre cei 233 proveniți din alte județe au doar 1-2 amenzi, rezultând că se aflau în tranzit și s-au oprit în oraș pentru câteva zile;

Gara Arad s-a menținut nu doar ca un punct important de intrare în oraș, dar și ca o zonă de desfășurare a activităților secundare, respectiv adăpostirea și consumul de substanțe toxice (facilitate de suprafața mare, inclusiv cea logistică). Gara din Aradul Nou constituie mai mult o poartă de tranzit zilnică pentru comunitățile rurale din sudul orașului și Timiș. Măsurile active adoptate de Poliția Transport Feroviar în ultima perioadă și lucrările de la Gara Aradul Nou influențează starea de ordine și siguranță din acele areale, însă nu permit revenirea organizată a cerșetorilor în UAT-ul de origine.

Principalul motiv al atractivității municipiului Arad pentru cerșetorii din țară îl constituie nivelul de trai mai ridicat al oraşului şi implicit disponibilitatea cetățenilor de a oferi bani.

În ultimul timp colectarea de ambalaje de tip SGR tinde sa devină principala sursă de venit a multora dintre subiecții analizați.

Primăria Arad va demara la nivelul municipiului o campanie mediatică menită să diminueze acest fenomen, campanie care să vină în completarea acțiunilor derulate până acum în teren de către Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială Arad.