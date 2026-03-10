Primãvara aduce TEZAUR: Dobânzi de pânã la 7% pe an

Please follow and like us:

Pentru cã primãvara înseamnã noi începuturi, este momentul perfect pentru o nouã oportunitate de economisire, sigurã și avantajoasã. În perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026, românii pot subscrie în titlurile de stat cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 5,85%, 6,50%, respectiv, 7%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.

Când și unde pot fi cumpãrate titlurile de stat: