Primãvara aduce TEZAUR: Dobânzi de pânã la 7% pe an
Pentru cã primãvara înseamnã noi începuturi, este momentul perfect pentru o nouã oportunitate de economisire, sigurã și avantajoasã. În perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026, românii pot subscrie în titlurile de stat cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 5,85%, 6,50%, respectiv, 7%.
Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.
Când și unde pot fi cumpãrate titlurile de stat:
· Între 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
· Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitãților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
· Între 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026 de la sediul unitãților Trezoreriei Statului;
· Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 în mediul urban și 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026 în mediul rural, prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.
Avantajele investiției în Programul TEZAUR
Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anualã și se plãtește la datele de platã prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Prospectul de emisiune și orice eventuale modificãri ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Românã S.A.
Reamintim cã începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetãțenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la doar un click distanțã.
Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul TEZAUR
Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiențã complet digitalizatã și eficientã, Ministerul Finanțelor a pregãtit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.
Procesul se realizeazã prin completarea documentului Ordin de platã multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:
· Descãrcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.
· Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți sã primiți banii.
· Calculați suma finalã: Din suma totalã de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de pânã la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.
· Validați și salvați documentul PDF inteligent.
· Încãrcați formularul în contul dumneavoastrã SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site.
Dupã încãrcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil. Puteți consulta ghidul la urmãtorul link.
