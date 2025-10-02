Program complet fARAD #12. O ediție despre PROPAGANDĂ cu 5 zile de proiecții

Please follow and like us:

Miercuri, 8 octombrie, de la ora 18:30, se deschide la Cinema Arta din Arad cea de-a 12-a ediție a Festivalului internațional de film documentar fARAD. Publicul este invitat la cinci zile de proiecții, evenimente speciale și dezbateri dedicate temei acestei ediții, PROPAGANDA, explorată printr-o selecție de 11 documentare internaționale și românești. Ediția din acest an propune o reflecție necesară asupra modului în care cinematografia poate dezvălui și analiza mecanismele prin care propaganda modelează percepții, ideologii și realități sociale.

Festivalul se va deschide cu proiecția filmului Bright Future (r. Andra MacMasters), urmată de un Q&A cu regizoarea. Documentarul, dezvoltat anterior în cadrul Laboratorului fARAD, surprinde prin imagini de arhivă Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților organizat în Coreea de Nord în 1989, cu doar câteva luni înainte de căderea comunismului, oferind o perspectivă unică asupra idealismului tinerilor socialiști din 177 de țări și a contrastului dintre utopia solidarității și realitățile geopolitice ale epocii.

În introducerea filmului va fi proiectat scurtmetrajul Arad, un exercițiu colaborativ coordonat de Carmen Lidia Vidu, rezultat al unui atelier de film documentar organizat în primăvara acestui an.

Gala de deschidere va fi urmată de un cocktail deschis publicului și găzduit în grădina de vară a Cinematografului Arta, într-o ambianță inedită dată de muralul impresionant creat de Radu Pandele.

Selecția principală a festivalului reunește unele dintre cele mai puternice filme documentare despre propagandă și mecanismele sale de influență. Printre acestea se numără The Venerable W. (r. Barbet Schroeder) – un portret cutremurător al extremismului budist în Myanmar; Revue (r. Serghei Loznitsa) – o explorare a propagandei sovietice din anii ’60; The Propagandist (r. Luuk Bouwman) – povestea celui mai influent cineast nazist din Olanda; The Kingmaker (r. Lauren Greenfield) – despre revenirea la putere a familiei Marcos în Filipine și F@ck This Job (r. Vera Krichevskaya) – istoria unicului post TV independent din Rusia și lupta sa cu propaganda de stat. Printre titlurile autohtone se numără și Eight Postcards from Utopia de Radu Jude și Christian Ferencz-Flatz.

Pe lângă selecția tematică, fARAD introduce în premieră în acest an o competiție de scurtmetraje documentar și hibrid din România și Republica Moldova, curatoriată tot de Dimitris Kerkinos, directorul artistic al festivalului. Realizate de cineaști emergenți și proiectate în cadrul a trei programe speciale, cele 13 titluri selecționate vor fi urmate de sesiuni de Q&A cu autorii prezenți la Arad.

Câștigătorul competiției va fi ales de un juriu format din Paul Negoescu, Cecilia Ștefănescu (România) și Botond Püsök (Ungaria) și va primi un premiu pentru cel mai bun film în valoare de 1.000 de euro, acordat regizorului. De asemenea, va fi oferită și o mențiune specială care constă într-o sesiune de mentorat personalizată cu Dana Bunescu, una dintre cele mai apreciate editoare și sound designere ale cinematografiei românești.

În ceea ce privește Laboratorul fARAD, ajuns la ediția aniversară, cele trei proiecte participante din acest an vin din Republica Moldova și sunt:

Moldovan Utopia – Iurie Tocmaș

– Iurie Tocmaș When Sky Was High – Veaceslav Cebotari

– Veaceslav Cebotari Sentence from Birth – Daniela Miron și Diana Vlas

Program complet fARAD #12

8 oct., MIERCURI

18:30 – Arad (regie colectivă, 25’) + Q&A cu Carmen Lidia Vidu

Bright Future (r. Andra MacMasters, 89’) + Q&A Andra MacMasters

9 oct., JOI

18:00 – The Venerable W. (r. Barbet Schroeder, 100’)

20:15 – Competiție Scurtmetraje 1 (68’) + Q&A

10 oct., VINERI

16:30 – Eight Postcards from Utopia (r. Christian Ferencz-Flatz & Radu Jude, r. 71’)

18:00 – Competiție Scurtmetraje 2 (68’) + Q&A

20:15 – Competiție Scurtmetraje 3 (67’) + Q&A

11 oct., SÂMBĂTĂ

14:00 – Rule of Stone (r. Danae Elon, 85’)

15:45 – Revue (r. Sergei Loznitsa, 82’)

17:30 – The Propagandist (r. Luuk Bouwman, 112’)

20:15 – Gala de premiere + F@ck This Job (r. Vera Krichevskaya, 104’)

22:00 – Petrecerea de închidere la Cafeneaua Literară Joy’s (str. Gheorghe Lazăr, 1)

12 oct., DUMINICĂ

14:00 – The Kingmaker (r. Lauren Greenfield, 101’)

16:00 – Propaganda: The Art of Selling Lies (r. Larry Weinstein, 92’)

18:00 – Riefenstahl (r. Andres Veiel, 115’)

20:15 – Mr. Nobody Against Putin (r. David Borenstein & Pavel „Pasha” Talankin, 90’)

Intrarea este liberă la toate proiecțiile, în limita locurilor disponibile.

Mai multe informații despre fARAD #12 pot fi găsite în evenimentul de Facebook și pe pagina de Instagram.

Inițiat și dezvoltat ca un eveniment dedicat educării prin imagine a publicului, dar și revitalizării interesului pentru filmul de artă, Festivalul fARAD a fost lansat în 2014 la inițiativa Corinei Șuteu, președintele festivalului, și a Insula 42, în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad.

Festivalul se află sub patronajul Primăriei Municipiului Arad și este produs și curatoriat de Insula 42, director artistic Dimitris Kerkinos și consultant artistic Mihai Chirilov, coordonator general: Elvira Lupșa. Co-fondator: Oana Radu.

Ediția a 12-a este co-organizată de Insula 42 și de Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad și susținută de Banca Transilvania, Groupama, Centrul Național al Cinematografiei, UCIN și Institutul Francez din România.

Parteneri cocktail deschidere: de Corina, Rozmarin Gourmet, VATRA CALDĂ, Balla Géza Winery.

Partener media: Gen, revistă