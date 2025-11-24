Program special de Ziua Națională a României, la Târgul de Crăciun de la Arad

Please follow and like us:

Ziua Națională a României va fi sărbătorită la Arad cu mai multe evenimente care vor avea loc în sala Regele Ferdinand din Palatul Administrativ și în Piața Catededralei, în perioada 28 noiembrie – 1 Decembrie.

Conferința „Arad-Capitala politică a Marii Uniri“

Ca în fiecare an, istorici din toată țara se vor afla la Arad, orașul în care, în urmă cu 107 ani, s-au pus bazele Marii Uniri de la Alba Iulia.

Astfel, vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 10.00, în semn de recunoaștere a acestui rol esențial, sala „Regele Ferdinand” va găzdui Conferința Științifică Națională „Arad – Capitala Politică a Marii Uniri”, un eveniment dedicat cercetării academice și evidențierii memoriei istorice a anului 1918.

Cadre universitare, cercetători, istorici, literați și oameni de cultură se vor reuni pentru a evidenția rolul Aradului ca veritabilă capitală politică a Marii Uniri, prin contribuții și studii științifice din multiple domenii precum istorie, filosofie, economie, cultură, spiritualitate, educație, demografie, etnografie, alături de lansări și prezentări de carte care vor îmbogăți istoriografia locală și națională, dar și prin noi studii și apariții editoriale.

Concerte de muzică ușoară și muzică populară

Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a României vor continua în zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie, în Piața Catedralei.

Astfel, în 30 noiembrie, de la ora 18.00 va avea loc concertul de muzică ușoară.

Vor urca pe scenă formațiile Blue Band, Rock Abil, Acoustic Boyz și White Mahala.

În 1 Decembrie, de la ora 18.00, este programat concertul de muzică populară.

Vor putea fi ascultați: Gabi Bârsăuan, Diana Selagea, Iustina Șpan, Felicia Stoian, Stela Botez și Mihaela și Ciprian Istrate.

Dansuri populare vor fi oferite de Ansamblul folcloric „Zărandul“, coordonator prof. Vasile Peri.

Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de Orchestra „Zărandul“, condusă de Blagu Ienășesc.

Programe artistice la Târgul de Crăciun

În zilele de 28 și 29 noiembrie, de la ora 18.00, la Târgul de Crăciun vor putea fi ascultate colinde și cântece de iarnă.

În 28 noiembrie vor urca pe scenă: Adrian Petcu, Adrian Bara, Diana Selagea și Ionuț Langa.

În 29 noiembrie vor cânta: Florian Jianu, Monica Mihalela Cojocaru și Maria Nicoleta Brola&Daniel Julean.

Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.