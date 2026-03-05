PROGRAMUL CAMPANIEI DE CURĂȚENIE “ARADUL CURAT” – PRIMĂVARA 2026

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad demarează campania anuală de curățenie de primăvară “Aradul Curat”, prin care cetățenii pot preda gratuit biodeșeuri și deșeuri voluminoase. Campania se va desfășura în perioada 9 martie – 3 aprilie 2026, exclusiv în zilele programate pentru fiecare zonă a municipiului. Programul de colectare pe cartiere și străzi este disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Arad.

Acțiunea se adresează tuturor locuitorilor municipiului Arad și are ca scop igienizarea gospodăriilor și a spațiilor verzi, precum și prevenirea abandonării deșeurilor pe domeniul public.

În cadrul campaniei se vor colecta biodeșeuri (resturi vegetale), precum crengi, ramuri, frunze, iarbă, flori sau resturi de plante rezultate din activitățile de întreținere a grădinilor și a spațiilor verzi, precum și deșeuri voluminoase, respectiv mobilier vechi, saltele, paturi, uși sau alte obiecte de mari dimensiuni care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. În cadrul campaniei nu se colectează deșeuri provenite din construcții sau demolări, deșeuri electrice și electronice ori alte tipuri de deșeuri care nu fac parte din categoriile menționate.

Pentru a facilita colectarea, cetățenii sunt rugați să respecte câteva reguli simple. Crengile trebuie mărunțite și tăiate la maximum 1-2 metri, iar frunzele și iarba trebuie depuse în saci. De asemenea, crengile se vor depozita în grămezi sau legate cu sfoară, nu cu sârmă, iar sacii care conțin alte tipuri de deșeuri (deșeuri reziduale) nu vor fi colectați.

În zona de case, deșeurile vor fi scoase în fața imobilului, lângă carosabil, în limita a 1 mc/gospodărie. Pentru cantitățile mai mari, cetățenii pot opta fie pentru depunerea biodeșeurilor în pubela maro, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare, fie pentru transportul acestora, în regim propriu și contra cost, la Stația de Compostare în Tunel Arad sau la Depozitul ecologic Arad, situate în zona CET – Șoseaua de Centură Nord.

În zona blocurilor, deșeurile se vor depozita la punctele de colectare din apropierea imobilelor, în lateralul acestora, astfel încât să nu fie blocat accesul utilizatorilor la eco-insule.

Deșeurile trebuie depozitate ordonat, într-un singur loc, pentru a permite încărcarea rapidă de către echipele de salubrizare și amplasate într-un loc accesibil autospecialelor de colectare, fără a bloca trotuarele sau accesul în curți și garaje.

Pentru buna desfășurare a campaniei, cetățenii sunt rugați să scoată deșeurile cu o zi înainte de data programată pentru colectare, întrucât autospecialele de salubrizare vor trece o singură dată pe fiecare stradă. Deșeurile scoase după trecerea echipei constituie abandon de deșeuri și pot fi sancționate conform legislației în vigoare. Abandonarea deșeurilor pe domeniul public în afara perioadei campaniei constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Campania “Aradul Curat” face parte din programul municipal de colectare separată și responsabilizare a cetățenilor, contribuind la reducerea depozitării ilegale de deșeuri, protejarea mediului și menținerea unui oraș curat. Predarea deșeurilor în cadrul campaniei se realizează gratuit, în limitele și condițiile stabilite prin programul de colectare. Acțiunea face parte din măsurile municipiului Arad pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și pentru încurajarea colectării separate.

Primăria Municipiului Arad îi încurajează pe cetățeni să participe activ la această acțiune și să contribuie la menținerea unui oraș curat.

Precizăm că această campanie, organizată în primăvara anului 2026, este ultima desfășurată în sistem “din poartă în poartă”. Începând cu toamna anului 2026, odată cu punerea în funcțiune a Centrelor de Colectare prin Aport Voluntar (CAV), cetățenii vor putea preda gratuit mai multe tipuri de deșeuri pe tot parcursul anului, fără a mai depinde de campaniile sezoniere.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, la numărul de telefon 0257-281-850, interior 261.