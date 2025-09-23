Programul complet al Festivalului Internațional de Teatru-Circ de la Arad – ediția a V-a Arad

Please follow and like us:

Hub Cultural mARTA are plăcerea de a anunța programul complet al Festivalului Internațional de Teatru-Circ, ediția a V-a, ce va avea loc la Arad în zilele de 27 și 28 septembrie 2025. Evenimentul aduce în fața publicului spectacole de teatru-circ contemporan, susținute de companii internaționale de prestigiu, în spații emblematice ale orașului.

Ne bucurăm să anunțăm că vremea ține cu noi! Prognoza arată soare și temperaturi prietenoase, astfel încât arădenii și vizitatorii orașului se vor putea bucura de spectacole în aer liber, fără grija ploii.

📅 Programul festivalului:

27 septembrie

Bergamotto Show – Cia Bergamotto

📍 Băncuțe | ora 18:00

– Cia Bergamotto 📍 Băncuțe | ora 18:00 Cyclophones – Les Espaces

📍 Piața Reconcilierii | ora 19:30

28 septembrie

Within a Thousand Suns – Slippery Art Project

📍 Piața Catedralei | ora 18:00

– Slippery Art Project 📍 Piața Catedralei | ora 18:00 Glitter – Les Espaces

📍 Piața Reconcilierii | ora 20:00

Festivalul este o sărbătoare a creativității, a spectacolului stradal și a fuziunii dintre teatru și circ contemporan. Ne dorim ca, timp de două zile, Aradul să vibreze de energie, culoare și emoție artistică, oferind publicului experiențe memorabile.

🎪 Intrarea este liberă!

Vă invităm să vă alăturați nouă și să descoperiți frumusețea teatrului-circ, într-o atmosferă de sărbătoare și bucurie.

Cu optimism și entuziasm, vă așteptăm la Festivalul Internațional de Teatru-Circ – ediția a V-a!