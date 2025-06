Programul oficial al Underground Festival 2025 – Actualizat și disponibil publicului

Please follow and like us:

Cu entuziasm anunțăm că programul complet și actualizat al Underground Festival 2025 este acum disponibil! Ediția de anul acesta aduce împreună spectacole curajoase, artiști din țară și din străinătate, dar și locații neconvenționale care transformă Aradul într-o scenă vibrantă a teatrului contemporan.

📅 În perioada 20–29 iunie 2025, publicul este invitat să participe la peste 30 de spectacole programate în locații precum: Club Flex, Teatrul Vechi, Teatrul de Marionete, Parcul Reconcilierii, Piața Catedralei, Celălalt Teatru, La Băncuțe sau chiar într-un tramvai reimaginat scenic.

Actualizarea programului reflectă ultimele confirmări și sincronizări tehnice, iar în curând va fi disponibil și în format grafic, împreună cu harta locațiilor.

🎭 Spectatorii vor putea urmări spectacole din Franța, Ucraina, Georgia, Ungaria și România, cu teme care provoacă și forme de expresie artistică inovatoare.

Programul complet poate fi consultat în curând pe site-ul oficial:

🔗 www.undergroundfestival.ro

Vă așteptăm să trăiți teatrul altfel – fără filtre, fără compromisuri, în underground!

VINERI 20.06

Vino Veritas – Teatrul Godot

Locație: Club Flex, Ora: 18:30

Cannot Say? – C4 Company

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 20:00

Flotados – Cia David Moreno

Locație: Piața Catedralei, Ora: 21:00

SÂMBATĂ 21.06

Atena5 – Asociația Tipografia Hub

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 18:00



Improvisneyland Comedy Show – Teatrul La Mustață

Locație: La Băncuțe, Ora: 19:00

Hitleria Pizzeria – Fetch Theatre

Locație: Club Flex, Ora: 21:30

DUMINICĂ 22.06

Digital Freud – Teatrul Apropo

Locație: Teatrul de Marionete, Ora: 17:00

Hamlet Mortus Est – Arte Factum

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 18:30

Amourg – Compagnia Azacusca / Franța

Locație: Club Flex, Ora: 20:00

Fortuna – Piergiorgio Milani Company

Locație: Parcul Reconcilierii, Ora: 21:30

LUNI 23.06

Decalogul după Hess – Aradi Kamaraszinhazaa

Locație: Teatrul de Marionete, Ora: 16:00

Sex, Drugs – Aradi Kamaraszinhaza

Locație: Celălalt Teatru, Ora: 19:00

Paradox – Compagnia Azacusca / Franța

Locație: Club Flex, Ora: 21:00

Kean – Aradi Kamaraszinhaz

Locație: Teatrul de Marionete , Ora: 22:30

MARȚI 24.06

Lucruri Mărunte – Asociația Culturală Antigona

Locație: Club Flex, Ora: 18:00

The Body of a Woman as a Battlefield – Tibilisi Drama Theatre

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 20:00

Omule (Everyman) – Unfortunate Thespians

Locație: La Băncuțe, Ora: 21:30

MIERCURI 25.06

Manifest pentru Arta 50+ – Asociația Culturală Tandem

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 18:00

Fluturii sunt liberi – Atelierul React SRL

Locație: Club Flex, Ora: 19:30

Realități Absurde – Cultura’n Sură

Locație: La Băncuțe, Ora: 21:30

JOI 26.06

Cum se face – Celălalt Teatru

Locație: Celălalt Teatru, Ora: 19:00

Of… – Asociația Artes

Locație: Club Flex, Ora: 20:00

VINERI 27.06

Nina…viața mea în artă – Unteatru

Locație: Celălalt Teatru, Ora: 19:00

Homo Love – Compania 9

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 21:00

SÂMBATĂ 28.06

Eu Tu Ne-am Luat Televizor – Asociația Cactus

Locație: Tramvai, Ora: 18:00

Lesson in Journalism without hypocrisy – Lviv Oblast Academic Music and Drama Theatre named after Yuriy Drohobych / Ucraina

Locație: Club Flex, Ora:19:30

Despre îngeri și păsărici – Teatrul Nou

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 21:30

DUMINICĂ 29.06

Crossing the Line – Art Generation

Locație: Teatrul Vechi, Ora: 20:00

Cabaret – Teatrul pe Roți

Locație: Piața Catedralei, Ora: 21:30