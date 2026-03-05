Proiectele europene, dezbătute cu reprezentanții orașelor din județ

Please follow and like us:

La Consiliul Județean Arad, conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Vest s-a întâlnit cu primari și reprezentanți ai orașelor din județ pentru o discuție aplicată dedicată proiectelor europene în derulare, cât și a celor care pot fi implementate în actualul ciclu financiar. Întâlnirea a avut ca scop clarificarea oportunităților de finanțare, dar și a vulnerabilităților pe care administrațiile locale trebuie să le cunoască pentru a finaliza cu succes proiectele pe care și le-au propus. În cadrul întâlnirii, s-a prezentat stadiul implementării proiectelor județene, cererile de plată depuse și mecanismele de lucru prin care beneficiarii pot urmări rambursările și utilizarea fondurilor.

Discuțiile au fost purtate la nivel de detaliu, astfel încât reprezentanții administrațiilor locale să înțeleagă exact condițiile de finanțare și direcțiile prioritare din cadrul programelor gestionate de Agenția de Dezvoltare Regională. La nivelul județului Arad sunt analizate mai multe inițiative care pot fi susținute prin ADR, între care realizarea unui aquapark la Pecica, proiecte de anvelopare a blocurilor, construirea de grădinițe, modernizarea infrastructurii rutiere și investiții în digitalizarea administrației publice.

Proiectele finanțate prin ADR completează alte programe europene și naționale accesate de administrațiile locale și de Consiliul Județean Arad, contribuind la dezvoltarea coerentă a comunităților din județ.

ADR a luat foarte în serios discuția de la Arad, deplasând la Consiliul Județean întreaga sa echipă de conducere. Sorin Maxim, directorul ADR Vest, a evidențiat aplicațiile și instrumentele digitale disponibile pentru beneficiari, menite să faciliteze accesul la date și să asigure o mai bună transparență a procesului administrativ.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a subliniat importanța colaborării cu Agenția de Dezvoltare Regională Vest: „Agenția de Dezvoltare Regională este principalul partener în dezvoltarea comunităților din județul Arad. Prin programele gestionate de ADR putem susține proiecte importante pentru orașele noastre, de la infrastructură și eficiență energetică până la servicii publice moderne. Este esențial ca administrațiile locale să fie bine informate și pregătite pentru a valorifica fiecare oportunitate de finanțare europeană.”

Consiliul Județean Arad sprijină constant administrațiile locale în pregătirea și implementarea proiectelor europene, promovând o colaborare strânsă între instituțiile publice și partenerii regionali pentru dezvoltarea uniformă a județului.