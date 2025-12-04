Proiecții de filme documentare în premieră națională, la Cinema „Arta“ Arad

Please follow and like us:

Citizenit aduce la Cinema Arta, între 10 și 14 decembrie, trei filme documentare în premieră națională, ca parte a programului Interreg România–Ungaria, într-un eveniment care aduce în discuție felul în care arhitectura și arta modelează viața noastră de zi cu zi.

Sunt filme rare, proiectate în mari festivaluri din lume, care schimbă modul în care privim clădirile, instituțiile culturale și oamenii care le locuiesc. O ocazie unică pentru publicul arădean – și nu numai – de a vedea trei producții cu un ecou internațional puternic, care nu pot fi vizionate nicăieri altundeva în România.

În „How to Build a Library“, spectatorii vor descoperi cum o bibliotecă cu un trecut colonial se poate transforma într-un centru cultural, prin curajul și viziunea a două femei din Nairobi. Este o poveste despre recuperarea unui spațiu și reconstruirea comunității din jurul lui.

„Architecton“, noul film al multipremiatului Victor Kossakovsky, îi va purta pe spectatori din Italia până în ruinele lumii antice într-o meditație poetică despre arhitectură, timp și responsabilitatea de a construi. De la templele din Baalbek la orașele recent devastate, filmul urmărește cum materialele și construcțiile vorbesc despre ascensiunea și fragilitatea civilizațiilor. De ce unele clădiri dăinuie mii de ani, iar altele nu rezistă nici măcar o generație?

Iar „exergue – on documenta 14“ propune o experiență cinematografică unică: aproape 14 ore de film, într-o explorare fără precedent a uneia dintre cele mai influente expoziții de artă contemporană din lume. Un film despre artă, putere, controverse și presiuni politice — tot ceea ce nu vedem în mod obișnuit.

Trei filme cu mize uriașe, care pun întrebări despre orașele în care trăim, despre trecutul pe care îl moștenim și despre viitorul pe care îl construim. Pentru Arad, un oraș cu un patrimoniu puternic, această serie este și o invitație la dialog. Să privim mai atent. Să punem întrebări.

Să ne implicăm în felul în care arată locul în care trăim.

PROGRAMUL PROIECȚIILOR

How to build a library

Miercuri, 10 decembrie, ora 19:00

Regia: Maia Lekow & Christopher King | 2025 | 101 min

Două femei încearcă să redea rolul public al unei biblioteci marcate de istoria colonială și să o transforme într-un spațiu cultural activ. Un documentar despre decolonizare, acces la cunoaștere și activism feminin urban.

În prezent aflat în circuitul festivalurilor internaționale de film documentar.

Architecton

Joi, 11 decembrie, ora 19:00

Regia: Victor Kossakovsky | 2024 | 98 min

Un eseu vizual despre arhitectură și timp: contraste între durabilitatea structurilor antice și fragilitatea construcțiilor moderne, între ce rămâne și ce se pierde.

Nominalizat la Ursul de Aur – Berlinale.

Exergue – on documenta 14

Vineri, 12 decembrie, ora 18:00 – Partea I (4h, pauză 15 min)

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 15:00 – Partea II (6h, pauză 1h)

Duminică, 14 decembrie, ora 18:00 – Partea III (4h, pauză 15 min)

Regia: Dimitris Athiridis | 2024 | 848 min

O incursiune de 14 ore în culisele documenta 14 — una dintre cele mai influente expoziții de artă contemporană din lume. Un film despre relația artei cu politica, finanțarea, crizele globale și responsabilitatea instituțiilor culturale.

Premieră mondială la Berlinale 74.

Participarea la proiecții este liberă, pe bază de rezervare. Rezervarea se poate face accesând link-ul: https://forms.gle/nLcQFPMwZT3ViBYY7