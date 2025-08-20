Proteste împotriva Guvernului, în fața Prefecturii Arad

Please follow and like us:

Patru mari confederații sindicale au protestat în stradă, miercuri, în centrul orașului Arad, împotriva Guvernului, manifestanții fiind nemulțumiți de măsurile de reformă anunțate în sectorul bugetar. Peste o sută de sindicaliști de la CNSLR Frăția, Meridian, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) au protestat în fața Prefecturii, cu pancarte, vuvuzele și fluiere, scandând ‘Jos Guvernul, jos Guvernul!’ și ‘Rușine, rușine, rușine să vă fie!’. Cei mai mulți protestatari au fost de la Sindicatul Democratic din Învățământ, membru al CSDR.

‘Salariații din învățământ suntem foarte dezamăgiți de toate măsurile luate împotriva noastră. Nu putem fi de acord cu această comasare a școlilor, în care unele își vor pierde personalitatea juridică, nu putem accepta creșterea normei didactice cu două ore sau a numărului de elevi la clasă. Vreau să-i atrag atenția domnului ministru (al Educației – n.r.) că doi elevi la clasă nu înseamnă o bancă în plus, ci timp suplimentar de muncă alocat de profesori, pentru aceeași bani. Mai mult, valoarea plății cu ora scade la o treime, va fi aproximativ 22 de lei, atât cât primește un muncitor necalificat pentru o oră. O demisie de onoare a ministrului ar fi normală’, a declarat președintele Sindicatului Democratic din Învățământ Arad, Dănuț Ieneșescu, conform agerpres.ro.

Alți participanți la protest s-au plâns că ‘nivelul de trai scade pe zi ce trece’, după creșterea unor taxe, care afectează toată societatea. ‘Majoritatea oamenilor sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate. Inclusiv pensiile au fost afectate, am o colegă care avea pensie de 3.001 lei și i-au tăiat 300 de lei pentru acel un leu peste 3.000’, a spus o protestatară. O delegație a sindicaliștilor a fost primită de prefect pentru discuții.

Protestul a fost autorizat pentru două ore și s-a desfășurat fără incidente, dar strada pe care se află Prefectura a fost blocată.

Conform propunerilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Arad Ministerului Educației, 20 de unități de învățământ din județ ar urma să fie reorganizate, iar nouă dintre acestea ar urma să-și piardă personalitatea juridică, însă fără a se face concedieri în rândul angajaților. Este vorba de grădinițe, școli gimnaziale și licee din Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Târnova, Păuliș și Șagu.

‘Este important să precizăm că facem toate eforturile să nu afectăm nicio normă didactică. De altfel, nu avem în vedere prin aceste reorganizări reduceri de personal, dar nici mutarea elevilor sau dascălilor dintr-o clădire în alta, școlile vor rămâne acolo unde sunt, doar că unele unități nu vor mai avea personalitate juridică’, declarase recent, pentru AGERPRES, inspectorul școlar general, Marius Gondor, care subliniase că toate aceste propuneri de modificări au primit acord scris de la autoritățile locale.

Pe de altă parte, peste 2.200 de elevi din ciclul primar și de la gimnaziu vor învăța în clase cu predare în sistem simultan, 90% dintre aceștia fiind din mediul rural, unde depopularea a redus numărul copiilor din școli. Conform ISJ Arad, vor exista 181 de clase în regim simultan. La sate vor funcționa 160 de clase, cu 1.965 de copii, iar în mediul urban vor exista 21 de clase, cu 237 de copii.