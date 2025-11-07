Protocol de colaborare între ISU Arad și autoritățile locale din Lipova

Please follow and like us:

Miercuri, 5 noiembrie 2025, a fost semnat protocolul de colaborare între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad și autoritățile locale din Lipova, în vederea construirii unei noi subunități de intervenție în această localitate.

Proiectul este derulat prin Programul Dezvoltare Durabilă și are ca obiectiv creșterea capacității de răspuns în situații de urgență, prin extinderea rețelei operative a ISU Arad.

În baza Hotărârii de Guvern nr. 885 din 16.10.2025, ISU Arad a preluat un teren cu suprafața de 18.771 mp, destinat construcției viitoarei subunități. În anul 2026 este prevăzută elaborarea studiului de fezabilitate.

Noua subunitate va contribui la reducerea timpilor de intervenție și la creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor din zona Lipova și localitățile învecinate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad rămâne angajat în dezvoltarea continuă a infrastructurii de intervenție și în consolidarea parteneriatului cu autoritățile locale, pentru protejarea vieții și bunurilor comunității.