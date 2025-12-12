Putin mulțumește armatei sale în aceeași zi în care NATO avertizează asupra amenințării rusești

Please follow and like us:

Președintele rus a ținut un discurs emoționant în timpul unei ceremonii la Kremlin, unde a decorat soldați și ofițeri implicați în operațiunile din Ucraina. A exprimat „recunoștință profundă” față de armată pentru „apărarea suveranității rusești”, numindu-i „eroi ai neamului”. Aceasta vine pe fondul unor pierderi mari în Ucraina și a negocierilor tentative mediate de SUA (sub președintele Trump). Putin a reiterat că Rusia nu caută conflict cu NATO, dar este „gata de orice”, avertizând Europa să nu „testeze răbdarea noastră”.

În aceeași zi, la Berlin, noul secretar general NATO, Mark Rutte (fost premier olandez), a ținut un discurs alarmant, declarând că „Europa este deja în război” din cauza invaziei ruse în Ucraina (din 2022). El a cerut creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035, mai multe arme și trupe, și o mobilizare urgentă. Rutte a comparat situația cu Războiul Rece, spunând: „Putin construiește din nou un imperiu, plătind cu sângele propriului popor pentru mândria sa.” A avertizat că Rusia a devenit „mai obraznică, iresponsabilă și nemiloasă”, citând incidente recente precum drone rusești în spațiul aerian NATO (în Polonia, Lituania, Estonia etc.) și explozii suspecte pe căi ferate.

Discursul lui Rutte vine după amenințări nucleare emise de TV-ul de stat rus împotriva Marii Britanii (după moartea unui parașutist britanic în Ucraina, considerată „casus belli”). Kremlinul neagă intenții de a recrea URSS sau de a ataca NATO, numind astfel de acuzații „prostii”. Totuși, exerciții militare ruso-bieloruse recente (inclusiv cu arme nucleare tactice) au amplificat fricile.

Această coincidență – mulțumirile lui Putin către armată și avertismentul NATO – subliniază escaladarea tensiunilor, cu Europa chemată să se pregătească pentru un posibil conflict major.