Quarterback-ul celor de la New York Giants, Russell Wilson, transmite un mesaj special după întâlnirea familiei sale cu Novak Djokovic

Quarterback-ul echipei New York Giants, Russell Wilson, a luat o pauză de la fotbal pentru a sărbători un moment special de familie la US Open 2025, împărtășind un mesaj emoționant pentru starul sârb Novak Djokovic, după ce l-a întâlnit îndeaproape.

Wilson, soția sa Ciara și fiul lor, Future, au fost surprinși la marginea terenului în timpul turneului și mai târziu au postat fotografii și videoclipuri cu interacțiunea lor cu Djokovic.

Wilson a postat pe Instagram imagini în care Djokovic îi salută familia. Într-un clip, campionul celor 24 de turnee de Grand Slam îi strânge mâna micuțului Future și semnează o minge mare de tenis, smulgând zâmbete de la Wilson și Ciara.

Un alt moment surprins îl arată pe Wilson îmbrățișându-l pe Djokovic, înainte ca starul sârb să o salute și pe Ciara.

„NOVAK!!! Mulțumim că ești CEL MAI BUN! Ne-a PLĂCUT să te vedem antrenându-te la US Open, de aproape! Future își va aminti acest moment pentru totdeauna! Cele mai frumoase clipe împreună!”, a scris quarterback-ul Giants într-o notă personală la postare.

Ciara s-a alăturat și ea celebrării în comentarii, scriind: „Novak = Ireal! Jucător legendar și persoană legendară. Suntem cu adevărat recunoscători.”

Deși postarea lui Wilson s-a concentrat pe întâlnirea familiei, Djokovic însuși se află în mijlocul unei alte serii istorice la US Open 2025. La 38 de ani, el a avansat în sferturile de finală după ce l-a învins pe Jan-Lennard Struff în seturi consecutive, devenind cel mai în vârstă jucător care ajunge în sferturile de finală ale tuturor celor patru turnee de Grand Slam într-un singur sezon.

Victoria a marcat și a 64-a apariție a lui Djokovic în sferturile de finală ale unui Grand Slam, extinzându-și recordul absolut. El rămâne în cursa pentru al 25-lea titlu major la simplu și pentru al cincilea trofeu la US Open.

În ciuda acestei realizări, Djokovic a recunoscut că programul turneului a venit cu sacrificii personale. Sârbul a menționat că ziua de naștere a fiicei sale a coincis cu meciul din optimile de finală.

Pentru Wilson, oprirea la US Open a venit într-un capitol important al carierei sale din NFL. Jucător de zece ori în Pro Bowl, el s-a alăturat celor de la Giants cu un contract pe un an în această vară, având rolul de veteran care să îl ajute să se dezvolte pe debutantul Jaxson Dart.

Giants îl văd pe Wilson drept un quarterback de tranziție, capabil să ofere stabilitate și leadership după câteva sezoane dificile.

În lumea sportului profesionist, unde programele sunt încărcate și presiunile sunt mari, aceste întâlniri personale rare rămân adesea cele mai de preț. tenisinfo.ro