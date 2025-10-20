Razie la trecerile de cale ferată, în județul Arad: peste 100 de șoferi amendați într-o singură zi

Please follow and like us:

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, o amplă acțiune de control la trecerile la nivel cu calea ferată, vizând prevenirea accidentelor și verificarea respectării regulilor de circulație în aceste zone cu risc ridicat.

În cadrul acțiunii, oamenii legii au legitimat 161 de persoane și au verificat 140 de autovehicule. Rezultatele nu au întârziat să apară: pentru neregulile constatate, au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 56.000 de lei.

Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 8 certificate de înmatriculare, în special pentru defecțiuni tehnice sau lipsa documentelor necesare.

Reprezentanții IPJ Arad transmit că astfel de acțiuni se desfășoară periodic, în toate zonele aflate în proximitatea trecerilor la nivel cu calea ferată, scopul fiind reducerea numărului de evenimente rutiere grave și creșterea siguranței participanților la trafic.