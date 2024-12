Please follow and like us:

A venit și prima remiză stagională pe terenuri străine pentru UTA, în SuperLigă. După șase eșecuri și trei victorii, arădenii au impus cu remiza la Galați, 1-1.

Mircea Rednic a avut sentimente amestecate la finalul disputei de pe Dunăre. „Sunt și mulțumit și supărat, știți cum suntem noi, antrenorii și mi se pare normal. Eu cred că am avut o primă repriză bună, în care am reușit să-i surprindem de vreo două ori pe un contraatac, păcat că la ultima pasă nu am ales cea mai bună soluție. Am avut și o ocazie mare cu Hrezdac, am înscris și noi dintr-o fază fixă. Mă bucur pentru Mihai că a reușit primul gol în campionat. Mă îngrijorează un pic felul cum am început repriza a doua, pentru că i-a aparținut Oțelului. Foarte ușor am primit golul, iar din fază fixă, nu aveau voie să te surprindă.

Apoi, și-au creat o singură ocazie mare prin Pop, spre sfârșit. Restul, așa cum ne așteptam a fost un meci de angajament, cu multe dueluri și, ținând cont și de starea terenului, pot să spun că e un rezultat echitabil. Mă bucur, e un punct într-o deplasare grea și pregătim ultimul meci de acasă cu Botoșani”, a spus antrenorul UTA-ei după 1-1 cu Oțelul. Echipa arădeană încheie anul cu două meciuri acasă, miercuri, cu Farul, în Cupă și luni, 23 decembrie, cu FC Botoșani, în campionat. (foto: UTA Arad, facebook)