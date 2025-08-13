Restricții de circulație în municipiu cu ocazia Zilelor Aradului

Please follow and like us:

Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat o serie de restricții în municipiu în vederea organizării în condiții de siguranță a evenimentelor incluse în programul Zilelor Aradului 2025.

Astfel, începând de joi, 14.08.2025, ora 20:00 până marți, 26.08.2025 ora 07:00, circulația vehiculelor va fi restricționată pe B-dul Revoluției, tronsonul delimitat de străzile Unirii și A.D. Xenopol, sensul de mers dinspre Teatrul Clasic “Ioan Slavici” către Primăria Municipiului Arad.

Accesul vehiculelor va fi restricționat pe B-dul Vasile Milea, tronsonul din spatele Primăriei Municipiului Arad, sâmbătă, 16.08.2025 și duminică, 17.08.2025, între orele 13:00-00:00.

Nu este exclusă de la restricții nici strada A.D. Xenopol. Aceasta va fi închisă sâmbătă, 16.08.2025 și duminică, 17.08.2025, între orele 13:00-00:00.