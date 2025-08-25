Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad instituie, prin hotărâre de consiliu, restricții de tonaj la traversarea podului peste Mureș din localitatea Săvârșin. Măsura este decisă ca urmare a degradărilor constatate la structura de rezistență a podului, după ce nivelul apei a scăzut foarte mult în ultima perioadă. În urma verificărilor, s-au constatat deteriorări vizibile la unul dintre pilonii de sprijin ai podului. În acest sens, a fost dispusă restricționarea circulației pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, până la finalizarea expertizei tehnice realizate de un specialist autorizat. Excepții se vor putea face pentru intervenții în caz de forță majoră. Pe perioada aplicării restricțiilor, devierea circulației traficului greu se va realiza pe ruta DN 7 – Lipova – DJ 682.

Podul de fier de la Săvârșin, vechi de peste 100 de ani, nu a beneficiat niciodată de lucrări la structura de rezistență, respectiv la piloni. „Am decis că este nevoie de o expertiză, pentru a identifica problemele cu care ne confruntăm și măsurile care trebuie luate pentru consolidarea podului. Până atunci, este necesară restricționarea traficului, pentru a preveni orice risc legat de siguranța celor care îl traversează. Vom monta indicatoare, pentru ca această restricție să fie cunoscute de toți participanții la trafic și facem apel la toți transportatorii să respecte noua limită de tonaj”, a declarat Iustin Cionca, președintele CJA.

Podul de fier de la Săvârșin a fost construit între anii 1906–1909. În anul 2007 a avut loc o reabilitare a carosabilului.