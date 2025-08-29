Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Restricții pe Bulevardul Revoluției pentru lucrări de reparații Restricții pe Bulevardul Revoluției pentru lucrări de reparații

Restricții pe Bulevardul Revoluției pentru lucrări de reparații

LocalUltimele stiri 29 august 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil închiderea circulației rutiere pe B-dul Revoluției, tronson cuprin între intersecția str. Crișan și intersecția str. N. Grigorescu, începând cu data de 01.09.2025, ora 18:00 până în data de 02.09.2025, ora 06:00. Restricția de circulație este necesară în vederea execuției ,,Lucrărilor de întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad Lot 3.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email