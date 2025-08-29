Restricții pe Bulevardul Revoluției pentru lucrări de reparații

Please follow and like us:

Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil închiderea circulației rutiere pe B-dul Revoluției, tronson cuprin între intersecția str. Crișan și intersecția str. N. Grigorescu, începând cu data de 01.09.2025, ora 18:00 până în data de 02.09.2025, ora 06:00. Restricția de circulație este necesară în vederea execuției ,,Lucrărilor de întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad Lot 3.