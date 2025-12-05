Restricții temporare de circulație în zona Primăriei Arad

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad informează cetățenii că în data de 5 decembrie 2025, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a festivității de aprindere a luminițelor în bradul de Crăciun și a iluminatului festiv din oraș, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona centrală a orașului.

Astfel, în intervalul 17:30–20:30, traficul rutier va fi restricționat în Piața Primăriei, pe benzile de circulație cu sensul de mers către Podgoria, pe tronsonul cuprins între străzile A. D. Xenopol și Romul Veliciu.

De asemenea, între orele 18:40–19:00, circulația tramvaielor spre Podgoria va fi restricționată pentru a permite desfășurarea cursei speciale „Tramvaiul lui Moș Crăciun”, care va trece prin fața Primăriei.

Solicitarea de instituire a restricțiilor a fost analizată în ședința Comisiei de Sistematizare a Circulației din data de 4 decembrie 2025.