ROMÂNIA, TOT MAI RELEVANTĂ GEOPOLITIC

Scriam într-un articol recent despre noua paradigmă în care regăsește România din perspectiva geopoliticii ,,frontierei“ și oportunitățile pe care le deschide o asemenea ipostază.

Iată că războiul din Iran și crizele ce afectează întreg spațiul Orientului Mijlociu au relevat deja importanța strategică a țării noastre. Trebuie clarificat un aspect extrem de vehiculat la nivelul opiniei publice românești, mai exact poziționarea statului român față de conflict și părțile implicate direct. Așa cum se cunoaște, România este stat membru NATO și are un parteneriat strategic cu SUA. Deci nu este o țară neutră. Este firesc deci să ți susții aliații când aceștia au nevoie și chiar îți solicită sprijinul.

Revenind la noile realități care se desenează sub ochii noștri în prezent, României i se deschid mai multe perspective semnificative, nu doar în planul creșterii relevanței militare. Interesante vor fi mai ales oportunități economice precum accederea în OECD, posibilitatea să devenim și noi destinatarii capitalurilor care până nu demult convergeau spre Golf , să fim parte activă la reconstrucția Ucrainei etc. Desigur că aceste aspecte nu sunt suficiente, mai este nevoie în special de optimizarea imaginii de țară. Percepția este o chestiune fundamentală în ziua de astăzi și este poate aspectul cel mai relevant când este vorba despre a investi într-o țară. Avem mult de muncă pe mai departe. Mai ales la schimbarea modului în care ne privesc ceilalți. Acei care chiar contează.

Antoniu Martin, istoric și analist politic