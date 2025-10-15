S-a inaugurat primul parc fotovoltaic de la NEPI Rockcastle, la Chișineu Criș

Please follow and like us:

NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator, operator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE), marchează o etapă strategică în direcția sustenabilității și a tranziției energetice prin inaugurarea primului său parc fotovoltaic, în Chișineu-Criș, județul Arad.

Investiția face parte din programul de energie verde al NEPI Rockcastle, care prevede un plan de 110 milioane de euro pentru proiecte fotovoltaice în Europa Centrală și de Est, atât pe proprietăți comerciale existente, cât și prin două ample dezvoltări greenfield în România, însumând o capacitate totală de 159 MW.

„Prima noastră dezvoltare fotovoltaică greenfield reprezintă o etapă importantă în planul de a produce energie sustenabilă pe termen lung. Ne-am dorit ca această investiție să genereze nu doar energie curată, ci să aibă și un impact economic local, prin crearea a peste 100 de locuri de muncă în faza de construcție și colaborarea prioritară cu furnizorii și contractorii regionali. Le suntem recunoscători partenerilor de business LONGi, ENEVO Group și Electroechipament Industrial (EEI), pentru implicarea și know-how-ul prin care ne-au ajutat să finalizăm proiectul în mai puțin de un an, în cele mai bune condiții”, a declarat Andrei Radu, Group Development Director, NEPI Rockcastle.

Parcul fotovoltaic din vestul țării, a cărui valoare se ridică la aproximativ 30 milioane de euro și ocupă în jur de 51 de hectare, având o capacitate instalată de 54MW. Proiectul a fost construit în aproximativ zece luni, iar estimările companiei arată că va genera anual circa 70.000MWh de energie electrică regenerabilă — echivalentul consumului a peste 29.000 de gospodării din România. În același timp, compania anticipează contribuția la protejarea mediului prin evitarea a peste 21.000 de tone de emisii de CO₂ anual.

Proiectul reprezintă cea mai amplă investiție în energie fotovoltaică dedicată infrastructurii comerciale din România, primul de acest gen implementat de un grup din zona de real estate comercial.

„Din perspectiva unui CFO, prioritatea este susținerea investițiilor care accelerează performanța financiară și operațională a companiei. Dezvoltarea greenfieldului de panouri fotovoltaice este o investiție strategică, susținută de Consiliul de Administratie, care aduce eficiență, optimizare a costurilor și consolidează fundația pe care construim creșterea viitoare a NEPI Rockcastle. În plus, acest proiect întărește relațiile cu partenerii noștri de afaceri și demonstrează modul în care disciplina financiară și sustenabilitatea pot genera valoare comună și durabilă”, a adăugat Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle.

NEPI Rockcastle își propune să devină un jucător relevant în producția de energie regenerabilă, destinată exclusiv infrastructurii comerciale din Europa Centrală si de Est. Linia de business de energie integrează obiectivele sustenabile ale companiei în modelul său operațional, contribuind atât la reducerea costurilor energetice, cât și la valorificarea oportunităților comerciale din domeniul energiei verzi.