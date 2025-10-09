Se închide podul peste râul Crișul Alb, în localitatea Șicula, pentru execuția lucrărilor rămase

Please follow and like us:

Începând cu luni, 13 octombrie 2025, circulația pe podul peste râul Crișul Alb, situat pe drumul județean DJ 709, km 45+150, în localitatea Șicula, va fi închisă total pentru o perioadă estimată de două săptămâni.

Măsura este necesară pentru execuția lucrărilor rămase la acest obiectiv de investiții. Constructorul va desfășura lucrări care includ: refacerea plăcii de beton cu mortare speciale, pe întreaga suprafață a podului, consolidarea elementelor metalice, (montanți și structuri de rezistență, vopsirea structurii metalice, precum și hidroizolarea și refacerea rosturilor de dilatație.

Pe durata intervențiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rutele ocolitoare stabilite. Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a declarat: „Finalizăm o investiție importantă pentru comunitatea din Șicula și pentru rețeaua rutieră a județului Arad. Lucrările la podul peste Crișul Alb vor aduce un plus de siguranță și durabilitate infrastructurii, contribuind la o circulație mai bună și la dezvoltarea zonei. Mulțumim tuturor pentru înțelegere”.

Circulația este pe deviată pe ruta Seleuș-Ineu-Șicula.