Se pun în vânzare biletele pentru meciul UTA – Dinamo București

Suporterii Bătrânei Doamne pot, începând de astăzi, să își achiziționeze biletele pentru confruntarea dintre UTA Arad și Dinamo București, partidă programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Francisc Neuman.

Biletele sunt disponibile din această după-amiază, începând cu ora 15:00, atât online, pe site-ul oficial uta-arad.ro, cât și fizic, la stadion.

Program Fan Shop UTA – Arena Francisc Neuman

  • Marți: 15:00 – 18:00

  • Miercuri: 15:00 – 18:00

  • Joi: 15:00 – 18:00

  • Vineri: 15:00 – 18:00

  • Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Program Casa de Bilete – Peluza Sud

  • Sâmbătă: 16:00 – 20:00

Prețurile biletelor

  • Tribuna I – Coco Dumitrescu: 90 lei

  • Tribuna II – Gioni Brosovszky: 70 lei

  • Peluza – Iosif Petschovsky: 50 lei

Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, iar copiii până la 14 ani beneficiază de o reducere de 50% la prețul biletului.

