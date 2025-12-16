Se pun în vânzare biletele pentru meciul UTA – Dinamo București
SportSport LocalUltimele stiri 16 decembrie 2025 webeditor 0
Suporterii Bătrânei Doamne pot, începând de astăzi, să își achiziționeze biletele pentru confruntarea dintre UTA Arad și Dinamo București, partidă programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Francisc Neuman.
Biletele sunt disponibile din această după-amiază, începând cu ora 15:00, atât online, pe site-ul oficial uta-arad.ro, cât și fizic, la stadion.
Program Fan Shop UTA – Arena Francisc Neuman
-
Marți: 15:00 – 18:00
-
Miercuri: 15:00 – 18:00
-
Joi: 15:00 – 18:00
-
Vineri: 15:00 – 18:00
-
Sâmbătă: 10:00 – 14:00
Program Casa de Bilete – Peluza Sud
-
Sâmbătă: 16:00 – 20:00
Prețurile biletelor
-
Tribuna I – Coco Dumitrescu: 90 lei
-
Tribuna II – Gioni Brosovszky: 70 lei
-
Peluza – Iosif Petschovsky: 50 lei
Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, iar copiii până la 14 ani beneficiază de o reducere de 50% la prețul biletului.
No comments so far.
Be first to leave comment below.