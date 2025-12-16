Se pun în vânzare biletele pentru meciul UTA – Dinamo București

Please follow and like us:

Suporterii Bătrânei Doamne pot, începând de astăzi, să își achiziționeze biletele pentru confruntarea dintre UTA Arad și Dinamo București, partidă programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Francisc Neuman.

Biletele sunt disponibile din această după-amiază, începând cu ora 15:00, atât online, pe site-ul oficial uta-arad.ro, cât și fizic, la stadion.

Program Fan Shop UTA – Arena Francisc Neuman

Marți: 15:00 – 18:00

Miercuri: 15:00 – 18:00

Joi: 15:00 – 18:00

Vineri: 15:00 – 18:00

Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Program Casa de Bilete – Peluza Sud

Sâmbătă: 16:00 – 20:00

Prețurile biletelor

Tribuna I – Coco Dumitrescu: 90 lei

Tribuna II – Gioni Brosovszky: 70 lei

Peluza – Iosif Petschovsky: 50 lei

Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, iar copiii până la 14 ani beneficiază de o reducere de 50% la prețul biletului.