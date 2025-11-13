Se verifică dosarele de expropriere pentru Drumul Expres Arad–Oradea

Please follow and like us:

În perioada 25 noiembrie – 12 decembrie a.c., la sediul Primăriei Zerind, va activa Comisia de verificare a dreptului de proprietate pentru imobilele expropriate în cadrul proiectului Drum Expres Arad – Oradea (Lotul 2: Salonta – Chișineu Criș, 39,7 km).

Comisia se va întruni zilnic, în zilele lucrătoare, de la ora 9:00, pentru a verifica documentele proprietarilor și pentru a emite procesele-verbale și hotărârile de stabilire a despăgubirilor, conform HG 1305/2023.

Odată finalizată această etapă, procedura de expropriere va fi încheiată, iar proprietarii își vor putea încasa despăgubirile. Autoritățile îi îndeamnă pe cei vizați să se prezinte în perioada menționată pentru evitarea eventualelor întârzieri.