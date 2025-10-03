Secetă afectează producţia de porumb: cea mai mică din ultimii 35 de ani, în județul Arad

Please follow and like us:

Producţia medie de porumb în judeţul Arad este cea mai mică din ultimii 35 de ani, de numai 2.000 de kilograme la hectar, de patru ori mai mică decât producţia medie într-un an cu precipitaţii suficiente, iar peste 3.600 de fermieri au cerut deja despăgubiri, reclamând că au fost calamitate 60.400 de hectare.

Directorul Direcţiei pentru Agricultură Arad, Pavel Ţica, a declarat, pentru AGERPRES, că producţia de porumb este mult mai mică decât se estimase în luna august, când se credea că se va reuşi o medie de 3.500 de kilograme la hectar. „Din păcate, s-a dovedit că situaţia este mult mai gravă. Avem o medie de 2.000 de kilograme la hectar, jumătate faţă de anul trecut, când a fost, de asemenea, un an secetos. Este cea mai mică producţie din ultimii 35 de ani. Lipsa acută a apei în sol, combinată cu arşiţa, a afectat atât polenizarea cât şi dezvoltarea boabelor pe ştiulete”, a declarat Ţica.

El a spus că producţia medie în judeţ ar trebui să fie de 8.000 de kilograme la hectar, într-un an în care au căzut cantităţi normale de precipitaţii.

Până joi, 3.646 de fermieri din 56 de UAT-uri au depus la sediul Direcţiei pentru Agricultură înştiinţări privind pierderile suferite. Este vorba de aproximativ 60.400 de hectare calamitate în proporţii diferite, între 70 şi 90%. În judeţ, în acest an au fost cultivate cu porumb 85.000 de hectare.

„Deja am întocmit 800 de procese verbale de constatare, după verificările pe teren, iar ceea ce susţin fermierii se confirmă”, a declarat Pavel Ţica.

Fermierii mai au timp până în 15 octombrie să depună cererile pentru despăgubiri, în timp ce constatările pe teren ale angajaţilor Direcţiei pentru Agricultură trebuie să se încheie la 30 noiembrie.

Acolo unde fermierii au irigat, producţia a fost foarte bună. De exemplu, un fermier din Vinga a obţinut 15.000 de kilograme la hectar, pe cele 220 de hectare pe care le-a cultivat.

Anul trecut, producţia medie de porumb în judeţ a fost de 3.900 de kilograme la hectar, în 2023 a fost de 7.000 kilograme, în 2022 şi 2021 – 6.000 de kilograme, în 2020 – 7.000 de kilograme, iar în 2019 – 9.000 de kilograme.

Judeţul Arad are o suprafaţă arabilă de 350.000 de hectare, din suprafaţa totală de 775.000 de hectare.