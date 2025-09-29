Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad: „Drumurile de interes local le cedăm comunităților”

Please follow and like us:

Drumul județean DJ 763A, cuprins între km 13+400 și km 19+200, a fost trecut din categoria drumurilor de interes județean în categoria drumurilor de interes local și a transferat din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Hălmăgel, conform solicitării Consiliului Local al comunei Hălmăgel. Drumul face legătura între centrul de comună Hălmăgel și satul aparținător Târnăvița.

Consiliul Județean Arad a fost de acord cu această cerere, decizia fiind justificată de faptul că acest sector de drum nu îndeplinește condițiile tehnice pentru un drum județean, neavând lățimea platformei și a carosabilului specifice acestei categorii. În plus, având în vedere că drumul deservește direct comuna Hălmăgel, administrarea la nivel local este soluția optimă pentru întreținere și modernizare.

Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, a declarat: „Prin această hotărâre, corectăm situația juridică a unui drum care, în mod firesc, trebuie să fie gestionat la nivel local. Consiliul Județean își concentrează resursele pe drumurile județene cu rol strategic pentru conectivitatea întregului județ, iar Consiliul Local Hălmăgel va avea posibilitatea să administreze acest tronson în interesul direct al comunității”, a declarat vicepreședintele CJA:

Adoptarea hotărârii va determina radierea sectorului DJ 763A km 13+400 – km 19+200 din inventarul drumurilor județene și actualizarea patrimoniului județului Arad.

„Pentru a nu împovăra bugetul comunelor, prin reclasificarea unor tronsoane de drum, din județean în comunal, am avut în vedere și alocarea de fonduri pentru întreținerea reabilitarea sau modernizarea respectivelor drumuri. Sursa finanțării este fie din fondurile destinate destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, fie din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean pe care-l repartizează, an de an, comunelor și orașelor din județ”, a afirmat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

***

În ultimii doi ani, Consiliul Județean Arad a început un demers mai amplu de identificare a drumurilor care nu întrunesc condițiile pentru menținerea loc cu statut de drum județean. Până în acest moment, au fost transferate către primăriile locale, o serie de drumuri care deservesc strict comunitate locală, cum ar fi:

DJ 682C (km 5+500 – km 6+738), trecut în administrarea comunei Vladimirescu, DJ 709G (km 0 – km 3+500), trecut în administrarea comunei Vladimirescu, DJ 790 (km 2+135 – km 7+595), trecut în administrarea comunei Șofronea, DJ 792G (km 2+848 – km 13+359), trecut în administrarea comunelor Bârsa și Bocsig, DJ 790 (km 0 – km 2+135), trecut în administrarea municipiului Arad, DJ 792G (km 0 – km 2+848), trecut în administrarea orașului Sebiș, DJ 708F (km 0 – km 0+500), trecut în administrarea comunei Brazii, DJ 792F (km 0 – km 9+200), trecut în administrarea comunelor Hălmăgel și Hălmagiu, DJ 708D (km 0 – km 6+400) trecut în administrarea comunelor Tauț și Șilindia, DJ 709K (km 0 – km 16+054) trecut în administrarea comunelor Zerind și Pilu.