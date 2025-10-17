Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad: „Modernizarea Bibliotecii, aproape de final”

Please follow and like us:

Unul dintre proiectele cele mai importante ale Consiliului Județean Arad, derulate prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), îl reprezintă modernizarea sediului care adăpostește deopotrivă clădirea complexă a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” și o parte din Complexul Muzeal Arad.

Lucrarea presupune modernizarea energetică a clădirii, asigurarea unui cost moderat ca și funcționare, dar și alte dotări, toate efectuate din fonduri europene.

„În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este estimat la 98%. Este un proiect care înseamnă pentru noi, ca instituție, că acționăm pe o direcție bună, cu două aspecte. Pe de o parte atragerea de fonduri europene și, ca și completare, asigurarea unei lucrări de calitate”, a afirmat Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

„Biblioteca Județeană se va întoarce acasă, după amplele lucrări de modernizare. Scopul nostru, ca instituție, este de a oferi aceeași calitate culturală, dar într-un mediu modern. Sunt convins că dragii noștri cititori, fidelii cititori, vor vedea acest aspect demn de semnalat, că noi dorim ca tradiția Bibliotecii, tradiția colaborării cu arădenii, să fie cât mai strânsă și cât mai afectivă”, a declarat Ionel Bulbuc, directorul Bibliotecii „Alexandru D. Xenopol”.

Ca și sintetizare a proiectului, sunt finalizate lucrările de construire și reabilitare în ceea ce privește spațiile interioare, învelitoarea, fațadele, amenajarea curții interioare, bazinul pentru rezerva apei pentru stingere în caz de incendiu. Pe partea de instalații sunt finalizate lucrările pentru iluminat si iluminat de securitate, instalația de detecție și semnalizare în caz de incendiu, instalațiile sanitare și cea de stingere în eventualitatea unui incendiu. Se lucrează la definitivarea instalației de încalzire și centrala termică, inclusiv stația de pompe aferentă instalației de stingere a incendiului. Se estimează programarea punerii în funcțiune și autorizare a centralei termice și a pompelor de căldură în termen de 2 săptămâni.