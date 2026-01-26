Șimandul a răpus liderul ligii secunde la futsal

Please follow and like us:

Șoimii Șimand, cu Robert Lupu la timonă, a învinsă în premieră liderul incontestabil al Ligii a II-a la futsal (seria a doua). Fostul selecționer al României le-a implementat un joc modern noilor săi jucători și asta s-a văzut deja după primele antrenamente. Oaspeții au condus cu 1-0, prin reușita lui Sandu, dar șimăndanii au întors meciul după „dubla” lui Cheta și Udrescu. Herlea a înscris și el pentru Real Craiova și scorul pauzei era 3-2. Sandu a bifat o dublă în startul mitanului secund și se părea că echipa din Bănie va scăpa în câștigătoare. Nu a fost însă așa, pentru că Șoimii a avut o reacție excelentă cu patru goluri consecutive, semnate de Udrescu, Ujoc și Ciornei, plus autogolul lui Stoenică. Herlea a punctat cu patru minute înainte de final și partida s-a încheiat cu scorul de 7-5.

Oltenii mai au acum șase puncte avans în fruntea seriei, în condițiile în care mai sunt doar trei etape de disputat și un singur meci direct, cel de la Craiova, de pe 15 februarie. Până atunci, șimăndanii se concentrează pe meciul de acasă, din optimile Cupei României, cu Luceafărul Buzău, penultima clasată din Liga 1 la futsal, de pe 8 februarie. Fără Haloș și Cordoș, Șimandul a aliniat formula: Alex Stejar, Florin Năstase – Darius Găleancu, Dan Morariu, Claudiu Ujoc, Alin Ciornei, Dominic Cheta, Andrei Sechel, Adrian Puie, Fabian Micula, Raul Iancu, Florian Albu, Laurențiu Udrescu, și Daniel Mărcuș.