Șimandul și-a adus antrenor-jucător de top la futsal

Şoimii Şimand, singura grupare arădeană implicată în competițiile naționale de futsal, și-a adus antrenor cu nume. Este vorba despre Robert Lupu (42 de ani), care a acceptat oferta profesorului Daniel Mărcuș și devine antrenor-jucător al divizionarei secunde, Șoimii Șimand. Lupu are la activ, cu naționala, trei ediții consecutive a Campionatelor Europene. La mijlocul deceniului trecut, a câștigat un campionat, două cupe ale României și două supercupe sub culorile Informaticii Timișoara.

A fost selecționerul României la futsal, pe care a condus-o de pe bancă la Europeanul din 2018, din Slovenia. Lupu a mai fost și selecționerul reprezentativei de tineret, pe care a dus-o, în anul 2022, la turneul final al Campionatului European.