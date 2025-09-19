Sistemul de încălzire cu apă geotermală din Pecica va fi pus în funcțiune în această iarnă

Please follow and like us:

Sistemul de încălzire cu apă geotermală din orașul Pecica va fi pus în funcțiune în această iarnă, după o investiție de 25 de milioane de lei, în primă fază fiind racordate doar școli și alte clădiri publice, iar în următorii ani se va face racordarea locuințelor aflate pe traseul conductelor.

Primarul orașului Pecica, Petru Antal, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că în această perioadă are loc racordarea centralei termice la rețeaua electrică a orașului, iar până în luna decembrie se finalizează toate branșamentele la clădirile care vor fi încălzite.

‘În prima fază, vom încălzi cu acest sistem 13 clădiri publice, între care două școli și două grădinițe. Energia termică furnizată în aceste clădiri va fi cu cel puțin 50% mai ieftină, de aceea ne dorim ca sistemul să fie extins în următorii ani și la locuințele aflate pe traseul conductelor. Este vorba de aproximativ 300 de locuințe care vor putea beneficia de apa geotermală ieftină, însă doar după perioada de cinci ani în care proiectul este în supraveghere, pentru că a beneficiat de finanțare europeană’, a declarat primarul.

Primăria Pecica are peste 50 de clădiri, însă cele care nu vor beneficia acum de apa geotermală vor fi branșate tot peste cinci ani, când sistemul va fi extins și pentru case și blocuri.

Sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice din Pecica ar fi trebuit să fie pus în funcțiune în toamna anului 2023, însă finalizarea lucrărilor a fost întârziată din cauză că nu au fost livrate la timp anumite componente ale instalațiilor de pompare, care au venit din țări diferite. De asemenea, în cursul acestui an, proiectul a fost modificat și au fost schimbate anumite componente ale centralei, scrie agerpres.ro.