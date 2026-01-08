Situație meteo dificilă în județul Arad: drumuri județene afectate de ninsori abundente

Consiliul Județean Arad se confruntă cu o situație meteorologică dificilă, generată de ninsori abundente și temperaturi scăzute, care influențează circulația pe drumurile județene din întreg județul. Aproape o mie de kilometri de drumuri județene se află sub precipitații, fără a fi blocate, însă în anumite zone intervențiile sunt îngreunate de depunerea continuă a stratului de zăpadă.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat că județul traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere meteorologic din ultimele decenii. Potrivit acestuia, prognozele indică scăderi ale temperaturilor până la minus 15 grade Celsius, ceea ce va complica și mai mult condițiile de trafic și activitatea de deszăpezire.

Intervențiile sunt coordonate de Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Arad, care menține legătura cu firma de deszăpezire și gestionează sesizările venite din teritoriu. Echipele se află în teren și intervin în funcție de evoluția situației.

În zona montană a județului, un tronson de drum județean a fost închis temporar pentru a treia oară într-o singură săptămână, după ce, în cursul nopții, un utilaj de deszăpezire a derapat și a ieșit în afara părții carosabile, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile.

Autoritățile județene precizează că, în această perioadă, prioritățile sunt prevenirea izolării comunităților, menținerea circulației pe drumurile județene și siguranța participanților la trafic, în colaborare cu Poliția Rutieră.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență, să își adapteze viteza la condițiile de drum și să țină cont de avertizările autorităților, în contextul unei ierni cu fenomene meteo severe.