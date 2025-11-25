Șofer bulgar, depistat fără drept de a conduce la Nădlac

Please follow and like us:

Un cetățean bulgar în vârstă de 46 de ani a fost oprit în trafic de polițiștii de frontieră din Nădlac, în timpul unor controale aleatorii desfășurate pe 24 noiembrie 2025, în apropierea frontierei cu Bulgaria.

Autoturismul condus de bărbat, înmatriculat în Bulgaria, a fost tras pe dreapta pentru verificarea documentelor. La solicitarea permisului de conducere, șoferul nu a putut prezenta documentul, iar verificările ulterioare au arătat că acesta nu figurează ca având dreptul de a conduce în nicio țară.

Polițiștii de frontieră i-au întrerupt călătoria și l-au condus la sediul sectorului pentru clarificarea situației. Pe numele său au fost deschise cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca măsurile legale să fie dispuse după finalizarea investigațiilor.