Șofer de 70 de ani din Arad, arestat după ce a fost prins beat la volan, cu numere false și permisul anulat de peste 20 de ani

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad a transmis că, prin ordonanța din 15 octombrie 2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat de 70 de ani, din municipiul Arad, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni rutiere grave.

Potrivit procurorilor, inculpatul M.M. este cercetat pentru conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui autovehicul ale cărui plăcuțe au fost retrase, conducerea unui autovehicul de către o persoană al cărei permis a fost anulat, precum și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În fapt, anchetatorii au stabilit că, la data de 14 octombrie 2025, în jurul orei 12:15, bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea autoturismul personal pe strada Flacăra din municipiul Arad. În urma verificărilor, s-a constatat că autovehiculul avea montate plăcuțe de înmatriculare false, care aparțineau unui alt autoturism. Numerele reale ale mașinii fuseseră retrase din circulație în luna iunie 2025, după ce șoferul fusese sancționat pentru o contravenție rutieră.

Totodată, polițiștii au descoperit că permisul de conducere al bărbatului fusese anulat încă din anul 2004, ca urmare a unei condamnări anterioare pentru infracțiuni la regimul rutier.

Mai mult, întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele ulterioare de sânge au confirmat o alcoolemie de 1,37 g/l la prima probă și 1,20 g/l la a doua probă.

Ca urmare a acestor fapte, în data de 16 octombrie 2025, procurorul de caz a propus arestarea preventivă a inculpatului, propunere admisă de instanță. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.