Șofer de autobuz, prins băut la volan în Arad, în timp ce transporta 25 de elevi
LocalUltimele stiri 13 octombrie 2025 webeditor 0
În dimineața de 13 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutier au desfășurat o acțiune în trafic, pentru verificarea transportului de elevi. În jurul orei 7:30, pe Calea Timișorii, a fost oprit un autobuz în care se găseau aproximativ 25 de elevi.
Testarea șoferului, un bărbat de 49 de ani, din Arad, a indicat o îmbibație alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat.
Conducătorul autobuzului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de aproximativ 1.825 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.
No comments so far.
Be first to leave comment below.