Șofer de autobuz, prins băut la volan în Arad, în timp ce transporta 25 de elevi

13 octombrie 2025

În dimineața de 13 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutier au desfășurat o acțiune în trafic, pentru verificarea transportului de elevi. În jurul orei 7:30, pe Calea Timișorii, a fost oprit un autobuz în care se găseau aproximativ 25 de elevi.

Testarea șoferului, un bărbat de 49 de ani, din Arad, a indicat o îmbibație alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul autobuzului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de aproximativ 1.825 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

