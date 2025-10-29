Spitalul Județean Arad a fost dotat cu aparat de testare antidrog

Please follow and like us:

Aparatura pentru testarea substanțelor psihoactive se află deja în dotarea Spitalului Județean Arad. Sistemul a fost achiziționat de către Consiliul Județean Arad, iar costurile se ridică la peste 1,5 milioane de lei.

„Spitalul Județean a fost dotat cu aparatură foarte importantă: un sistem integrat de determinare cantitativă a substanțelor psihoactive din sânge și urină, care va stabili cu acuratețe prezența acestor substanțe în organism. Aceste teste se efectuau, până în present doar la Timișoara. Acum, prin achziționarea acestui aparat, analizele pot fi făcute la Arad, timpii de așteptare fiind mult mai mici”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Cu ajutorul acestei aparaturi, se realizează o colaborare mai eficientă între instituțiile statului –Poliția, instanțele de judecată, alte instituții –, pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, cu accent pe cele aflate în traficul rutier.