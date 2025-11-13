Sportivul CS „Șoimii” Lipova, Paul Avram, a câștigat aurul la Cupa Internațională a Ungariei la Skandenberg

Performanță remarcabilă pentru Clubul Sportiv „Șoimii” Lipova: sportivul Paul Avram a obținut locul I la categoria -85 kg, braț drept, în cadrul Cupei Internaționale a Ungariei la Skandenberg – Armwrestling. Competiția, recunoscută la nivel european, a reunit sportivi din mai multe țări, iar rezultatul îl reconfirmă pe Paul Avram ca unul dintre cei mai puternici sportivi români ai momentului.

Cunoscut pentru disciplina și talentul său, reprezentantul „Șoimilor” a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, oferind Lipovei o nouă confirmare a valorii sportului local. Performanța sa aduce prestigiu nu doar clubului, ci și orașului, fiind încă o dovadă a nivelului ridicat la care se pregătesc sportivii din Lipova.

„Paul Avram este un sportiv de aur, un adevărat ambasador al orașului Lipova. Ne-a oferit din nou o bucurie imensă și o mare onoare prin această medalie de aur. Îți mulțumim, Paul, pentru felul în care reprezinți România și Lipova: cu talent, dedicare și determinare. Îți dorim să ai în continuare un parcurs bogat în rezultate mărețe și împliniri în sportul ‘brațelor de fier’. Felicitări!”, declară primarul Florin Pera.