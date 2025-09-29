Sprijin pentru copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad

Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad a alocat din excedentul bugetar suma de 331.500 mii lei pentru două dotări importante la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă: un microbuz școlar, care va asigura transportul elevilor în condiții sigure și un nou sistem de încălzire pentru clădirea din strada C. Ignat nr. 10, pentru că actuala centrală cedează tot mai des și pune probleme de funcționare în sezonul rece.

„Fiecare copil merită să învețe și să se dezvolte în condiții decente. Am asigurat fondurile necesare pentru achziționarea unui microbuz, din resursele noastre, ale Consiliului Județean, deoarece nu am putut să-l cumpărăm pe celelalte programe prin care am dotat școlile din județ cu microbuze: PNRR și Agenția Fondului de Mediu. De asemenea, o centrală care este nesigură, în pragul iernii, care se strică mereu sau lipsa unui mijloc de transport sigur nu au ce căuta într-o școală. De aceea, Consiliul Județean se implică direct și rezolvă aceste probleme concrete”, a spus Péró Tamás, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Investițiile la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad fac parte din strategia Consiliului județean Arad de a investi în învățământul special, aflat în atribuțiile instituției județene. La începutul acestui an, școlile aflate în subordinea CJA au beneficiat de o serie de investiții, dintre care amintim: la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad au fost efectuate reparații și lucrări de igienizare în sălile de clasă, pe holuri și la cantină. La Liceul Special „Sfânta Maria” Arad au fost realizate lucrări de igienizare și reparații la blocul alimentar, la holuri, săli de clasă și grupuri sanitare. La Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu s-au realizat lucrări de reabilitare a clădirii și a fost refăcută aleea din curtea școlii.

În școlile speciale din subordinea Consiliului județean Arad învață aproximativ 1300 de elevi.