Sute de produse contrafăcute, ridicate de jandarmii arădeni din Piața Obor din Arad

În cursul zilei de 28 septembrie a.c., jandarmii din cadrul Detașamentului 1 jandarmi mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au desfășurat acțiuni de verificare în zona Pieței Obor din municipiul Arad, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale.

În timpul verificărilor, jandarmii au depistat un bărbat, în vârstă de aproximativ de 34 ani, care oferea spre vânzare articole de îmbrăcăminte ce purtau însemnele unor mărci înregistrate, la o tarabă din incinta pieței.

Având în vedere prețul scăzut al produselor, aspectul materialului, ambalajul și alte elemente vizibile, a existat suspiciunea că bunurile sunt contrafăcute. Comerciantul nu a putut prezenta documente de proveniență pentru cele aproximativ 260 de articole expuse spre vânzare în valoare de 10.000 lei.

În baza prevederilor Legii nr. 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice, jandarmii s-au sesizat din oficiu și au întocmit actele de constatare.

În consecință, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, pe bază de proces-verbal de ridicare a mijloacelor materiale de probă. Produsele urmează a fi predate Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, care va dispune măsurile legale ce se impun în acest caz.