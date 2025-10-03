Tânăr reținut, după ce a agresat un bărbat în incinta ștrandului

Please follow and like us:

La data de 28 septembrie a.c., polițiștii Secției 2 Micălaca au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic în incinta ștrandului. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat un tânăr de 22 de ani, din județul Vaslui, bănuit de comiterea faptei. Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru infracțiunea de lovire.