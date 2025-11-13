Târgul de Crăciun din Arad, ediția 2025 se deschide pe 22 noiembrie

Please follow and like us:

Târgul de Crăciun din Arad, ediția 2025, se va deschide oficial în 22 noiembrie și va putea fi vizitat până în 11 ianuarie 2026. Organizatorii, Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură au început pregătirile pentru amenajarea acestuia, astfel încât să creeze o atmosferă unică pentru a întâmpina cea mai așteptată perioadă din an, cea a sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun își va deschide oficial porțile în data de 22 noiembrie. Patru locații din municipiu vor fi special amenajate pentru acest eveniment: Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii, Piața Avram Iancu și bineînțeles platoul din fața Palatului Administrativ. În decorul de poveste creat cu ajutorul ornamentelor și decorațiunilor luminoase în Piața Catedralei, vizitatorii vor descoperi aproape 30 de căsuțe și 14 standuri, dar și deja nelipsitele food-truck-urile cu produse alimentare. Aproximativ 50 de agenți economici, din municipiul și județul Arad, și-au anunțat participarea la târg. Ei vor expune produse culinare diverse, vin fiert, dulciuri, cadouri, jucării, produse hand-made, decorațiuni, produse artizanale.

Cea de-a doua zonă a târgului va fi amenajată special pentru cei mici în Parcul Reconcilierii.

Pentru că s-au bucurat de popularitate la edițiile anterioare ale târgului, organizatorii evenimentului s-au asigurat că roata panoramică și patinoarul artificial nu vor lipsi nici anul acesta.

Programe artistice la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun va putea fi vizitat, zilnc, între orele 18.00 – 23.00.

În serile de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 18.00 și 20.00, în Piața Catedralei, vor avea loc concerte de colinde și cântece de iarnă, iar în timpul săptămânii pe aceeași scenă, vor urca grupurile de copii de la grădinițele și școlile din municipiul și județul Arad.

În seara zilei de 22 noiembrie, cu ocazia inaugurării târgului, va avea loc un concert de muzică ușoară susținut de French, Nova Band, Lora&Band și Randi.

În 23 noiembrie 2025, vor concerta trupele Fantasia, Young Blood, Next Page și AcousTrip.

În seara zilei de 30 noiembrie 2025 este programat un nou concert susținut de această dată de către White Mahala și Acoustic Boys.

Petrecere continuă și de Ziua Națională a României, când pe scena amplasată în Piața Catedralei vor urca Ansablul folcloric Zărandul, Gabi Bârsăuan, Diana Selagea, Iustina Span, Felicia Stoian, Stela Botez.

“Ne pregătim să dăm startul unei noi ediții a Târgului de Crăciun. Vom avea decoruri de poveste în locațiile cunoscute de arădeni, vom avea roată panoramică dar și un patinoar artificial mai mare decât cel de anul trecut. Bineînțeles că atmosfera de sărbătoare va fi întreținută cu ajutorul concertelor ce vor avea loc pe toată durata târgului. Ca în fiecare an, iluminatul festiv și implicit luminițele ce împodobesc bradul din fața Primăriei vor fi aprinse în ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, când la Arad va ajunge îndrăgita trupă Colorici. Cât privește petrecere dintre ani, nu dezvăluim în acest moment invitatul special, dar vă asigurăm că spectacolul de artificii nu va lipsi. Vă așteptăm cu drag la Târgul de Crăciun!”, a declarat primarul Călin Bibarț.