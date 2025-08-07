Teatrul de Vară, la final

Please follow and like us:

S-a încheiat și stagiunea din acest an a Teatrului de Vară, cea de a 15-a ediție, eveniment organizat de Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean. Au fost prezenți peste 6000 de arădeni la spectacolele organizate în perioada 18 iunie-6 august.

„Aș dori să le mulțumesc arădenilor care ne-au onorat cu prezența lor la cele 8 spectacole din această vară. Au fost spectacole de calitate, un excelent prilej de petrecere a timpului liber, iar prezența în număr mare a spectatorilor, peste 6000, arată că acest proiect este unul oportun, «viu», pe placul iubitorilor de cultură din Arad”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.