Telefoane mobile contrafăcute, în valoare de peste trei milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră de la Nădlac

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităților de control, un cetățean român care a încercat să introducă în țară sute de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste trei milioane de lei.

În data de 12.08.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de către un cetățean român.

În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Drept urmare, persoana și autoturismul au fost conduse la sediul instituției pentru verificări suplimentare. Inventarierea bunurilor a relevat un total de 473 telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de 3.074.000 de lei.

continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.