Tentativă de omor în Arad: Un bărbat de 68 de ani a fost arestat preventiv

Please follow and like us:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad efectuează cercetări față de un inculpat în vârstă de 68 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat.

În data de 15 august 2025, în jurul orei 12:55, inculpatul S.T. se afla împreună cu victima B.V. într-un imobil din municipiul Arad. Pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul de alcool, inculpatul i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit, în zona abdominală și toracică.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Arad, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, starea acesteia fiind gravă.

Ca urmare a faptelor, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus, la data de 16 august 2025, arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt. Reamintim că urmărirea penală și măsurile preventive nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.