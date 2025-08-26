Tentativă de omor: Un arădean de 50 de ani a fost arestat preventiv

Please follow and like us:

Procurorii arădeni efectuează cercetări faţă de un bărbat în vârstă de 50 de ani, inculpat pentru tentativă de omor, în modalitatea violență în familie.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 22 august 2025, în jurul orei 22:00, în municipiul Arad. Inculpatul, identificat cu inițialele B.C., locuia de aproximativ cinci ani în concubinaj cu numita G.M., împreună cu fiul minor al acesteia, în vârstă de 14 ani.

Pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii avute cu minorul, bărbatul a luat un cuțit din bucătărie și i-a provocat adolescentului o leziune în zona gâtului.

Ca urmare a celor întâmplate, în data de 23 august 2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.