Tentativă de viol în centrul Aradului! Un bărbat a fost arestat după ce a agresat o fată de 15 ani

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să violeze o fată de 15 ani, pe care a atras-o într-un imobil din centrul municipiului Arad sub pretextul că are nevoie de ajutor să mute niște cutii, însă adolescenta a fost atacată și amenințată cu un cutter imediat ce a intrat în clădire.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timp ce fata mergea spre casă. Ea a fost acostată în fața unei clădiri de pe strada Andrei Șaguna, bărbatul solicitându-i ajutor pentru a muta niște cutii în imobil.

Surse judiciare au declarat luni, pentru AGERPRES, că imediat ce fata a intrat în clădire, bărbatul a atacat-o și i-a pus la gât un cutter. El i-a cerut să aibă relații sexuale orale și ar fi încercat să o lege de mâini, dar adolescenta s-a zbătut și a reușit să scape.

Ajunsă acasă, ea a povestit familiei ce a pățit, iar în cursul serii mama s-a prezentat la Poliție pentru a depune o plângere.

Reprezentanții Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad au declarat, pentru AGERRPRES, că bărbatul a fost reținut în scurt timp, iar ulterior a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru tentativă de viol.