Traficanți spanioli, prinși în flagrant la Arad cu 7 kilograme de canabis

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, au reușit prinderea în flagrant a două persoane, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni spanioli, în municipiul Arad. Cei doi, în vârstă de 33 și 36 de ani, sunt cercetați pentru introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Conform anchetatorilor, în cursul lunii octombrie 2025, bărbatul ar fi procurat din Spania o cantitate de 7,1 kilograme de canabis, destinată comercializării. Drogurile ar fi fost introduse ulterior în România de către femeie, prin intermediul unei firme de transport persoane.

În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, cei doi au fost prinși în flagrant delict, în Arad, imediat după ce ar fi descărcat bagajul în care se afla drogul de risc și se deplasau cu acesta spre autoturismul femeii.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.