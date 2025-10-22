Tragedie la Cil: Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu

Please follow and like us:

În data de 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Cil.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Sebiș și al Gărzii de Intervenție Gurahonț, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului s-a deplasat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Almaș și o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată la o casă pe o suprafață de aproximativ 250 mp cu posibilitate de propagare la o anexă gospodărească.

Din nefericire, în interiorul casei a fost găsită o persoană de sex masculin în vârstă de 38 de ani, decedată.

Incendiul fost lichidat în limitele găsite fără a se fi propagat și la alte construcții. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric.

Pompierii militari arădeni vă reamintesc măsurile ce trebuie respectate pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente nedorite, care se pot solda cu pagube materiale și, uneori, cu pierderi de vieți omenești:

❗Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri, prize, întrerupătoare sau dispozitive de protecţie defecte ori improvizate;

❗Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice aflate sub tensiune (fier de călcat, radiator, reşou, lampă, televizor etc.);

❗Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului menţionate în prospectul produsului;

❗Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le dacă sunt uzate;

❗Evitați suprasolicitarea prizelor. Avertismentul vizează în mod special electrocasnicele mari (frigider, reșou, televizor, maşină de spălat etc.). Alocaţi fiecărui aparat câte o priză. Utilizarea aceleiași surse pentru mai multe aparate poate duce la supraîncălzire și, implicit, la incendii.