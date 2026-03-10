Transport ilegal de lemn depistat pe DN7. Amendă de 12.000 de lei și material confiscat

Please follow and like us:

Un transport de material lemnos cu nereguli a fost depistat de polițiști pe DN7, în urma unui control efectuat de polițiștii Secției 8 Rurală Săvârșin împreună cu jandarmii arădeni.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a avut loc în data de 9 martie, în jurul orei 13:00. Oamenii legii au oprit pentru verificări un autocamion cu semiremorcă, condus de un bărbat de 42 de ani, din județul Sibiu, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor, s-a constatat că speciile de lemn înscrise în avizul de însoțire nu corespundeau cu cantitatea de material lemnos aflată efectiv în încărcătură.

În acest caz, societatea comercială din județul Sibiu a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 12.000 de lei.

De asemenea, a fost confiscată fizic cantitatea de 3,26 metri cubi de material lemnos, iar valoric a fost confiscată suma de 1.111,66 lei.