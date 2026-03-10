Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Transport ilegal de lemn depistat pe DN7. Amendă de 12.000 de lei și material confiscat

10 martie 2026

Un transport de material lemnos cu nereguli a fost depistat de polițiști pe DN7, în urma unui control efectuat de polițiștii Secției 8 Rurală Săvârșin împreună cu jandarmii arădeni.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a avut loc în data de 9 martie, în jurul orei 13:00. Oamenii legii au oprit pentru verificări un autocamion cu semiremorcă, condus de un bărbat de 42 de ani, din județul Sibiu, care transporta material lemnos.
În urma verificărilor, s-a constatat că speciile de lemn înscrise în avizul de însoțire nu corespundeau cu cantitatea de material lemnos aflată efectiv în încărcătură.
În acest caz, societatea comercială din județul Sibiu a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 12.000 de lei.
De asemenea, a fost confiscată fizic cantitatea de 3,26 metri cubi de material lemnos, iar valoric a fost confiscată suma de 1.111,66 lei.
