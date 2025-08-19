Trei tineri, surprinși de jandarmi în Arad cu droguri asupra lor

Please follow and like us:

În data de 17 august a.c., în jurul orei 13:30, subunitatea de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Mobil Jandarmi al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflată în executarea misiunilor de menținere a ordinii publice pe raza Municipiului Arad, a fost sesizată de către un cetățean cu privire la posibile activități de consum de substanțe interzise.

Echipajul de jandarmi s-a deplasat pe strada indicată, unde a identificat un grup de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani. În momentul interceptării, aceștia au manifestat un comportament neobișnuit.

În urma controlului corporal, asupra a două dintre persoane a fost găsită o substanță , susceptibilă de a fi drog de risc.

Cele trei persoane au fost conduse la Secția 1 Poliție Arad, unde au fost întocmite actele de sesizare, urmând ca cercetările să fie continuate de către organele competente.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad mulțumește cetățenilor care sprijină activitatea forțelor de ordine prin sesizarea unor situații care pot afecta siguranța publică și reamintește că astfel de informații pot fi transmise la numărul unic de urgență 112 sau direct structurilor de jandarmi și poliție.