Trompetre cu prieteníi, inițiat de Petre Ionuțescu, revine, după un deceniu, la Mănăstirea Maria Radna din Lipova

Duminică, 7 septembrie 2025, cu începere de la ora 21:30, la Mănăstirea Maria Radna din Lipova, proiectul Trompetre cu prieteníi, inițiat de Petre Ionuțescu, revine, după un deceniu, în locul unde a început o călătorie fără hartă, dar plină de rost.

Dacă atunci, în 2015, căutarea era una spre interior, înspre ființa individuală, acum, în centrul acestui nou episod, se află locul însuși, un spațiu rar, cu o însemnătate aparte, în care oamenii vin nu doar să asculte, ci să simtă, să dăruiască și să primească prezență, într-o tăcere care apropie, vindecă și leagă.

Acolo, pe dealul din spatele mănăstirii, unde pădurea își lasă răsuflarea peste lume, sunetul va curge liber, purtând ecoul tulnicelor ca o rugă uitată care revine, blândă și gravă, din adâncul ființei. Luminile vor picta copacii, iar cerul va deveni bolta unei catedrale fără ziduri. Proiecțiile semnate de Cristian Văduva vor învălui crengile și frunzișul într-o lumină mișcătoare, mister delicat ce transformă pădurea într-o ființă vie. Între arbori, tulnicarii vor răspândi sunetul lor ancestral, ca un cor tăcut care răsună în ecoul ființei – chemare, durere, veșnicie.

În mijlocul vibrației, pictorul Marian Ștefan va atinge pânza cu gesturi ce nu doar vor zugrăvi, ci vor cânta, fiecare mișcare a pensulei devenind sunet, fiecare culoare, o notă într-o partitură invizibilă. Această tehnică artistică presupune transpunerea gestului plastic în sunet, prin mișcarea intuitivă a pensulei pe pânză.

Alături de Marian, pictorița Ana Solloszi va explora aceeași alchimie a transpunerii gestului plastic în muzică, lăsând ca pensula ei să vibreze în ritmuri interioare, transformând culoarea în sunet. Astfel, pictura lor va naște muzică, iar muzica va picta tăcerea, într-o împletire vie de formă și vibrație, de vedere și auz, de materie și duh.

Ei bine, Trompetre cu prieteníi nu este doar un concert. E o atingere colectivă. O legătură invizibilă între artiști ce respiră la unison, fiecare aducând o altă formă de trăire, un alt strat de lumină, într-un organism viu în care muzica nu cere aplauze, ci prezență. Proiectul semnifică apropierea sinceră dintre cei implicați – prieteníi – fiecare contribuind cu o bucățică de suflet, cu o simțire personală care se împletește firesc în întregul viu numit Trompetre cu prieteníi.

Instrumentele, unele cu rădăcini în alte veacuri, altele născute din tehnologii moderne, nu se exclud, ci se îmbrățișează. Harpă, theremin, tubă, percuții, chitară, synth, contrabas, tulnic și voce, toate se vor asculta unele pe altele. Vor crea un dialog în care nu există centru, ci doar vibrație comună. Nu va exista scenă, nu va exista distanță: gestul artistic se va naște aproape de oameni, în aceeași respirație cu ei.

Concertul nu e despre memorabilitate, ci despre ceea ce rămâne după ce uităm. Despre amintirea care nu locuiește în minte, ci în piept. Despre ceea ce se întâmplă între sunete, între priviri, între clipe. O seară în care natura, omul și sunetul se țin de mână și merg împreună într-un loc în care nici timpul nu mai are ceas.

Și poate tocmai aici, în această întâlnire suspendată între cer și pământ, între copaci și trupuri, între vibrația sunetului și cea a inimii, se naște o altă formă de rugăciune. Una care nu are cuvinte, dar are ecou.

O comuniune tăcută între natura care ne cuprinde, arta care ne transformă și ființa care caută să se înțeleagă. Între gestul omului și atingerea divinului, între clipa care trece și veșnicia care se simte în ea.

În această noapte, totul devine parte din același întreg, suntem în același timp creație și creator, privitor și miracol, finit și infinit, în căutare și acasă.

Participă la eveniment: